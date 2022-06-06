Сумський апеляційний суд відмовив російській компанії у стягненні з АТ «СМНВО» більше півмільйона доларів

У вересні 2021 року російське підприємство АТ «Об’єднані газопромислові технології «Іскра-Авігаз» звернулося до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про визнання та надання дозволу на виконання рішення Арбітражного суду Пермського краю про стягнення з АТ «СМНВО» заборгованості, яка складається з основного боргу - 526 153 дол. 75 центів , неустойки - 42 092 дол. 30 центів та 200 000 рублів державного мита. Свої вимоги стягувач обґрунтовував тим, що у 2006 році за контрактом поставив українському підприємству комплект складових частин на загальну суму 5,739 млн дол. Боржник сплатив майже 5,213 млн дол., а решту коштів мав погасити до кінця 2017 року. Проте, не зробив цього ні після надсилання йому претензії, ні після винесення російським арбітражним судом рішення про стягнення боргу.

Суд першої інстанції відповідне клопотання представника російської «Іскри-Авігаз» задовольнив та надав дозвіл на примусове виконання рішення Арбітражного суду Пермського краю на території України. Проте, з таким судовим рішенням не погодилося АТ «СМНВО» та оскаржило його в апеляційному порядку. Машинобудівне підприємство просило його скасувати та відмовити російській стороні у задоволенні її клопотання.

Розглянувши матеріали справи, Сумський апеляційний суд задовольнив апеляційні вимоги українського підприємства та скасував ухвалу Ковпаківського районного суду м. Суми. Відмовляючи «Іскрі-Авігаз» у наданні дозволу на примусове виконання рішення Арбітражного суду Пермського краю на території України, Сумський апеляційний суд зазначив, що вирішуючи питання про стягнення боргу з українського підприємства російська компанія повинна була звернутися до Міжнародного комерційного арбітражного суду, а не до Арбітражного суду Пермського краю. Крім того, подані до суду першої інстанції документи не відповідають вимогам Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах та Угоди про порядок вирішення спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності.

Суд також взяв до уваги положення постанови Кабінету міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про виконавче провадження», якими передбачено, що до для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України до Російської Федерації встановлено мораторій (заборону) на стягнення, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань кредиторами, якими є громадяни Російської Федерації.

Сумський апеляційний суд