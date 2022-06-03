На околиці Краснопілля ворожа ракета знищила більше сотні дерев Всупереч здоровому глузду та без обґрунтованих підстав, російські війська продовжують знищувати не лише майно мирних мешканців, а й довкілля Сумщини.

Фахівці Державної екологічної інспекції у Сумській області систематично фіксують безліч фактів негативного впливу на довкілля, внаслідок дій російських окупантів.

Зокрема, в рамках кримінального провадження за фактом ракетного удару поблизу смт. Краснопілля, екоінспектори обстежили постраждалу територію. У ході візуального огляду місцевості було виявлено, що в урочищі «Бабачина», яке входить до складу угідь ДП «Краснопільський агролісгосп», ворожа ракета знищила щонайменше 113 лісових насаджень. Серед цих дерев донедавна були здорові сироростучі дуби, липи та акації.

За результатами підрахунків фахівцями Інспекції встановлено, що загальна сума шкоди, заподіяної внаслідок знищення лісових насаджень, складає 516 160 грн. Детальні розрахунки збитків передано до органів прокуратури для долучення до матеріалів кримінальної справи.