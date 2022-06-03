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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Охтирчанам віддячать за допомогу армії матеріально

Затверджено Порядок надання компенсації вартості комунальних послуг тим мешканцям Охтирки, які безкоштовно допомагали ЗСУ та підрозділам тероборони у період воєнного стану.

З цього питання під час засідання виконкому 10 червня доповідала т.в.о. начальника управління фінансів та економіки Алла ЯРМАК:

«Було розроблено порядок компенсації вартості комунальних послуг тим підприємцям і тим фізичним особам, які з перших днів війни безоплатно надавали приміщення для збройних формувань, виготовляли продукцію для потреб ЗСУ чи надавали інші послуги. Їм компенсуватимуться послуги з постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення, з поводження з побутовими відходами, з постачання та розподілу природного газу, електричної енергії, на придбання дров, пелет, вугілля для опалення будівель», – зазначила Алла ЯРМАК.

Передбачається, що дана компенсація буде надаватися за рахунок коштів резервного фонду бюджету міської ради виключно за період безпосереднього використання будівель для потреб ЗСУ.

Щоб скористатися такою можливістю, пакет документів необхідно подати до виконкому Охтирської міської ради. Рішення щодо виділення компенсації буде приймати комісія, головою якої призначено заступника міського голови Людмилу СТАВИЦЬКУ.

«Даним Порядком передбачено алгоритм – від подачі заяви (які саме документи потрібно подати), далі затверджується склад комісії і процедура виплат коштів, – пояснює Алла ЯРМАК. – На сьогоднішній день уже подано 10 заяв від охтирчан на загальну суму близько 200 тисяч гривень».

З цього приводу Павло КУЗЬМЕНКО зазначив:

«Ми провели декілька нарад в Києві, і нам була надана пропозиція, щоб ті представники малого та мікробізнесу, які звернулися до Охтирської міської ради, також написали звернення до Сумської обласної військової адміністрації про підтримку їхньої діяльності».

Голова ОВА Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ декларує наміри підтримати підприємців, які в умовах війни почали волонтерити і повідомив про дієві компенсаційні інструменти, розроблені з цією метою. Так, якщо в результаті воєнних дій було зруйновано майно, обладнання підприємця, з обласного бюджету на безповоротній основі планується видавати компенсацію у сумі до 50 тисяч гривень. Дмитро  ЖИВИЦЬКИЙ планує втілити цей механізм у життя найближчим часом.

Павло КУЗЬМЕНКО вважає, що охтирські підприємці повинні скористатися такою нагодою – місцева влада готова посприяти їм у цьому.

Охтирська міська рада

Экономика
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