У Сумах водій BMW втік з місця аварії (відео) Автопригода сталася на вулиці 20 років Перемоги.

Прибувши на місце події, інспектори патрульної поліції з'ясували, що керманич автомобіля BMW 523i, не витримавши безпечної швидкості руху, допустив зіткнення з автомобілем Renault Scenic. Надалі керманич BMW 523i залишив місце події. На щастя, водій та пасажирка Renault Scenic запам'ятали номерні знаки зниклого транспортного засобу.

Кілька днів знадобилося інспекторам відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП, аби встановити особу водія та розшукати його за місцем мешкання. 35-річний водій факту автопригоди не заперечував, однак пояснити причину залишення місця автопригоди не зміг.

На водія патрульні склали два адміністративні протоколи:

— ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;

— ст. 122–4 (Залишення місця скоєння ДТП) КУпАП.

Матеріали передані до суду.





Патрульна поліція Сумщини