Росіянка, яка живе на Сумщині, публічно зреклася громадянства РФ та спалила паспорт (відео) Громадянка Росії, яка живе у Білопіллі, публічно зреклася свого російського паспорту.

Працівники Державного бюро розслідувань продовжують системну перевірку громадян рф у межах фільтраційних заходів щодо можливої співпраці з ворогом. Нині настрої переважної більшості росіян, які вже тривалий час живуть в Україні, кардинально відрізняються від того, як це подають пропагандистські ресурси окупантів: вони засуджують агресію та спалюють свої російські паспорти.

Так, громадянка РФ, яка вже кілька десятків років мешкає у Білопільському району, що на Сумщині, змушена кожного дня ховатися у підвалах від «гостинців» своїх земляків. По Білопіллю регулярно завдаються ракетні удари з боку росії. Снарядами пошкоджено вже чимало будівель. Біля одного з таких розбитих будинків громадянка рф вирішила публічно знищити свій паспорт та відмовитися від російського громадянства.

«За 21 рік, який я тут прожила, я не відчула утисків на свою адресу через мову, якою спілкуюся. Я засуджую керівництво росії та її армію, що принесли сюди горе. Україна вільна і її не потрібно ні від кого звільняти. За моєю спиною один із будинків, який знищили мої земляки. Тому на знак протесту я публічно знищую паспорт громадянина РФ», — розповіла жінка.





ДБР