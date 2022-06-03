Прокуратура домоглась повернення в бюджет 260 тис. грн, які заклад освіти безпідставно сплатив недобросовісному постачальнику Ювенальними прокурорами області проводиться системна робота, спрямована на недопущення фактів порушення інтересів держави при здійсненні закупівель за бюджетні кошти у сфері освіти.

Зокрема керівник Шосткинської окружної прокуратури звернувся до Господарського суду Сумської області з позовом в інтересах держави в особі Північно-східного офісу Держаудитслужби, Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та КЗ СОР – Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою про стягнення коштів з газової компанії в сумі 260,2 тис грн.

Прокурор наполягав, що суб`єкт господарювання, не маючи на те законних підстав, у порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом укладання низки каскадних додаткових угод підвищив ціну на газ на 92% в порівнянні з тендерною пропозицією та умовами основного договору, внаслідок чого було зайво сплачено понад 260 тис. грн бюджетних коштів.

Укладення таких додаткових угод щодо зміни ціни на товар (збільшення) за відсутності підстав для цього, визначених Законом, спотворює результати торгів та нівелює економію, яку було отримано під час підписання договору.

Можливість зміни ціни договору внаслідок недобросовісних дій сторони договору робить результат закупівлі невизначеним та тягне за собою неефективне використання бюджетних коштів, що є прямим порушенням принципів процедури закупівлі, визначених преамбулою та ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі».

Рішенням Господарського суду Сумської області позовні вимоги прокурора задоволено.

Пресслужба обласної прокуратури