У Шостці чоловік завдав ножового поранення знайомій Співробітники відділу реагування патрульної поліції, які по щасливій випадковості опинилися вночі поряд з пораненою жінкою, викликали до неї лікарів і надали їй першу домедичну допомогу.

Подія сталася вночі. Під час патрулювання міста співробітники у складі групи реагування патрульної поліції побачили жінку, яка просила допомоги. З’ясувалося, що вона має поранення. Тож правоохоронці одразу викликали «швидку», а поки їхали медики, надали їй необхідну домедичну допомогу.

Як встановили пізніше співробітники поліції, 50-річна потерпіла стала жертвою агресії близького знайомого. Відтак 64-річного підозрюваного правоохоронці оперативно розшукали і затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За словами потерпілої, того вечора чоловік прийшов до неї додому, проте у квартиру вона пускати його не захотіла, а для розмови з ним вийшла на вулицю. В подальшому між ними стався конфлікт, під час якого зловмисник і наніс їй кілька ножових поранень, одне з яких мало не забрало її життя.

Слідчі поліції вже оголосили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області