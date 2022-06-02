Минулого тижня у Сумах COVID-19 виявили у 38 дорослих і семи дітей Начальник управління охорони здоров’я Олена ЧУМАЧЕНКО під час апаратної наради в мерії доповіла про роботу галузі.

Посадовець повідомила, що підпорядковані управлінню охорони здоров'я лікувальні заклади продовжують працювати в режимі підвищеної готовності та надавати пацієнтам необхідну амбулаторну та стаціонарну. Проводиться планове лікування та планові оперативні втручання. Лікарні забезпечені медикаментами, харчуванням для стаціонарних хворих. Також у закладах медицини триває підготовка до опалювального сезону.

Минулого тижня COVID-19 виявили у 38 дорослих і семи дітей. Одужали 43 пацієнти. На понеділок, 13 червня, в стаціонарах міських лікарень із цією недугою перебувало 28 дорослих (24 потребують кисневої підтримки, у тому числі шестеро – інтенсивної терапії, четверо – підключені до апаратів СІПАП), і двоє дітей (ще 16 мають підозру на хворобу). Ще троє хворих на коронавірусну інфекцію сумчан лікувалися у КНП «Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З. Й. Красовицького».

СМР