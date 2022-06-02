Зранку Сумщину обстріляли з мінометів

Сумщина
Ситуація станом на 8:30
13 червня 2022
Загалом ніч пройшла тихо, але на ранок ворог знову почав свої підступні обстріли.
Есманська громада: майже о 6 ранку 3 прихода з міномету. Після 7 ранку - ще близько 30 вибухів.
Вогонь був з території росії.
Постраждалих та руйнувань - попередньо немає, інформація уточнюється.
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