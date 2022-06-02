Зранку Сумщину обстріляли з мінометів Таку інформацію надає Сумська ОВА.

Сумщина

Ситуація станом на 8:30

13 червня 2022

Загалом ніч пройшла тихо, але на ранок ворог знову почав свої підступні обстріли.

Есманська громада: майже о 6 ранку 3 прихода з міномету. Після 7 ранку - ще близько 30 вибухів.

Вогонь був з території росії.

Постраждалих та руйнувань - попередньо немає, інформація уточнюється.