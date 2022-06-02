Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:42554

Зранку Сумщину обстріляли з мінометів

Таку інформацію надає Сумська ОВА.

Сумщина
Ситуація станом на 8:30
13 червня 2022

Загалом ніч пройшла тихо, але на ранок ворог знову почав свої підступні обстріли.

Есманська громада: майже о 6 ранку 3 прихода з міномету. Після 7 ранку - ще близько 30 вибухів.

Вогонь був з території росії.
Постраждалих та руйнувань - попередньо немає, інформація уточнюється.

Общество Російсько-українська війна
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

288 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 09:02

288 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 13 червня 2022 року більше ніж 815 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації....

ЗСУ знищили базу "вагнерівців" у Кадіївці
10.06.2022 10:00

ЗСУ знищили базу "вагнерівців" у Кадіївці

Українські військовослужбовці вдарили по базі "вагнерівців" на окупованій території Луганської області, внаслідок чого вижив лише один російський окупант. Про це...

Вночі рашисти били з міномету по Сумщині
10.06.2022 09:25

Вночі рашисти били з міномету по Сумщині

Таку інформацію дає Сумська обласна військова адміністрація....

Військовий підрозділ рф у повному складі відмовився воювати на Харківщині
10.06.2022 08:46

Військовий підрозділ рф у повному складі відмовився воювати на Харківщині

Попри примусові заходи, що проводить командування окупаційних військ рф, і далі фіксуються відмови від участі в бойових діях підрозділів, що...

Учора надвечір рашисти знову обстріляли прикордоння Сумщини
09.06.2022 08:22

Учора надвечір рашисти знову обстріляли прикордоння Сумщини

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ"....

view counter

Статьи

Головний інфекціоніст Сумщини про «епідемію холери»
Вчера 11:59
Чому Суми не можуть капітально ремонтувати дороги та не будуть завершувати фонтан «Садко»
Вчера 10:50
Відмінності між контрактом з Міноборони та контрактом з органами місцевого самоврядування
10.06.2022 16:13
"Усе за свої кошти. Тільки обіцянки". У Сумах люди самотужки відбудовують житло після російського авіаудару
09.06.2022 17:30
Оформлення грошової позики в МФО
09.06.2022 12:18
Чи будуть охтирчани взимку з теплом?
09.06.2022 09:18
Гранти для допомоги бізнесу під час війни
08.06.2022 15:14
У Сумах презентували 170 фотографій на виставці "Війна студентським об'єктивом"
08.06.2022 13:35
Как организовать доставку с сайта Ralph Lauren
06.06.2022 18:16
Сумщина. 100 днів війни...
03.06.2022 22:56
Що робити, якщо у лікарні відмовляють у безоплатних послугах чи ліках
03.06.2022 10:37
Новації оренди комунального майна у період воєнного стану у Сумах
02.06.2022 12:15
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.00; 16.00; 18.15
Попелюшка й таємниця чарівного каменю (Еліс Блехарт, 2022)
Попелюшка й таємниця чарівного каменю (Еліс Блехарт, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50; 14.10; 16.10
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.45; 18.15
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля (Скотт Дерріксон, 2022)
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля (Скотт Дерріксон, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.30; 15.45; 18.00
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
12.15; 15.00; 17.45
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
17.00

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.