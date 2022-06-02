Під Сумами в аварії постраждали семеро: в тому числі 4 дітей

Вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у смт Хотінь Сумського району, під час якої постраждали підлітки.
Як попередньо встановили правоохоронці, 26-річний водій ВАЗ-2106 не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та допустив зіткнення з парканом. Окрім керманича в автомобілі перебували 6 пасажирів, серед яких 4 неповнолітніх.
В результаті автопригоди усі вони з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості були доставлені до Сумської обласної лікарні. За попередніми даними водій перебував з ознаками алкогольного сп'яніння.
За даним фактом слідчі вже відкрили кримінальне провадження, у рамках якого встановлюють свідків події. Слідчі дії тривають.
Поліція Сумщини