Під Сумами в аварії постраждали семеро: в тому числі 4 дітей Поліцейські Сумського району розслідують обставини ДТП, у якій травмувалось 7 осіб.

Вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у смт Хотінь Сумського району, під час якої постраждали підлітки.

Як попередньо встановили правоохоронці, 26-річний водій ВАЗ-2106 не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та допустив зіткнення з парканом. Окрім керманича в автомобілі перебували 6 пасажирів, серед яких 4 неповнолітніх.

В результаті автопригоди усі вони з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості були доставлені до Сумської обласної лікарні. За попередніми даними водій перебував з ознаками алкогольного сп'яніння.

За даним фактом слідчі вже відкрили кримінальне провадження, у рамках якого встановлюють свідків події. Слідчі дії тривають.

Поліція Сумщини