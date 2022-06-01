Наступного тижня почнуть видавати державну гуманітарку пенсіонерам 75+ Про це повідомив мер Сум Олександр Лисенко під час свого стріму на фейсбуці.

За його словам, наразі завершується формування близько 15 тисяч наборів, які будуть видаватися пенсіонерам старшим 75 років. Видавати їх будуть у МЦ «Романтика», а також у школах № 6, 7, 10, 23.