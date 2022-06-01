Сьогодні над Сумщиною збили рашистську ракету Про це повідомив голова Роменської РВА Денис Ващенко.

За його словами, сьогодні ЗСУ збили ворожу ракету над Роменщиною. Обійшлося без жертв та руйнувань.

«ЗСУ найкращі! Авіація в дії!! Дякую за вашу роботу!

09.06.2022», - написав він у фейсбуці.