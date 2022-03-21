Кого потребують й яку заробітну плату пропонують сумські роботодавці За даними Сумського обласного центру зайнятості, з пропозиціями роботи дуже складно. І це зрозуміло, бо країна у стані війни й деякі підприємства скоротили виробництво або призупинили свою діяльність.

Станом на 2 травня поточного року у Сумському міському центрі зайнятості налічується 125 актуальних вакансій, з яких38 з найвищою на сьогодні зарплатою від 10 до 17 тис.грн.

Таку оплату праці пропонують: філія товариства з обмеженою відповідальністю "Імпульс" (начальник зміни – 17 тис.грн.); ДП "Сілмед" ПВКП "МВІ" (завідувач відділення – 16 тис.грн.); АТ "НВАТ "ВНДІКОМПРЕСОРМАШ" (токар – 15тис.грн.; бухгалтер, довбальник – 12 тис. грн); ТОВ "Група айсберг" (складальник виробів з деревини – 10 тис.грн.); ТОВ "Сумигаз збут" (менеджер із збуту – 12,9 тис.грн.; фахівець – 13,4 тис.грн.); ТОВ"Будоптторг" (інженер з проектно-кошторисної роботи – 12 тис.грн.); ТОВ"Панавтос" (водій автотранспортних засобів – 10 тис.грн.).

Найбільше сумські роботодавці потребують водіїв автотранспортних засобів – 21 вакансія (середня заробітна плата 9,1 тис. грн.); швачок – 15 вакансій (середня заробітна плата 6,5 тис. грн.); інспекторів - 10 вакансій (середня заробітна плата 8,5 тис. грн.); токарів – 10 вакансій (середня заробітна плата 13,3 тис. грн.).