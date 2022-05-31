Біатлоністки-збірниці з Сумщини розпочали перший збір на Львівщині Жіноча збірна України з біатлону розпочала підготовку до сезону без лідерок.

Жіноча збірна України з біатлону розпочала перший навчально-тренувальний збір задля підготовки до змагального сезону 2022/2023.

Наразі українські біатлоністки працюють під керівництвом Олександра Кравченка в Сянках, що на Львівщині. Водночас одразу три спортсменки поки що не прибули до тренувальної бази, про що Суспільне Спорт повідомив головний тренер збірної.

Так, у перших зборах у складі команди "А" мали взяти участь Юлія Джіма, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, а також Анна Кривонос, яка в останній момент замінила Юлію Журавок.

Однак, за інформацією Суспільне Спорт, і Блашко, і Джіма проведуть перший збір за кордоном у Словенії, готуючись індивідуально. При цьому до тренувального процесу в Сянках мала б бути залучена і Білосюк, однак біатлоністку поки що не відпустили з лав Національної гвардії України. Раніше в таку саму ситуацію потрапив лідер чоловічої команди Дмитро Підручний.

Таким чином зараз у Сянках участь у зборах беруть Петренко, Меркушина, Кривонос та Валентина Семеренко, яка входить до команди "Б".