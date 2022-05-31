Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 19:29280

Рашисти обстріляли 4 населених пункти на Сумщині

Оперативна інформація станом на 18.00 07.06.2022 щодо російського вторгнення від Генерального Штабу Збройних Сил України.

Триває сто четверта доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України і не полишає спроб встановити контроль над містом Сєверодонецьк. 

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Протягом дня ворог обстріляв населені пункти Сеньківка Чернігівська області, Сопич, Константинівка, Старі Вирки та Велика Писарівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник веде бої з метою утримання зайнятих рубежів, продовжує обстріли наших військ, мінує місцевість.

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на місто Слов’янськ. Обстріляв райони населених пунктів Велика Комишуваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Червона Поляна та Шнурки.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ та цивільну інфраструктуру із ствольної  та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське та Метьолкіно.

На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують штурмові дії в районі населеного пункту Комишуваха. Також, безуспішними виявилися ворожі спроби штурму у напрямку Світлодарська та Вуглегірської ТЕС.

Біля Нагірного, наші захисники завдали вогневого ураження підрозділам окупантів. Після невдалої спроби штурму, ворог відійшов на позиції, що займав раніше.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних бойових дій не вели.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджував на веденні розвідки, утриманні займаних рубежів та відновленні втрачених позицій. Крім того ворожі підрозділи, вогнем артилерії, намагаються не допустити створення сприятливих умов для ведення контрнаступу нашими військами у Херсонській та Миколаївській областях.

На Бессарабському напрямку суттєвих змін в обстановці не відбулося.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника задіяно для  блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Інтенсивність застосування ворожої авіації, завдяки вдалим діям нашої протиповітряної оборони, знижена. Зусилля зосереджуються на підтримці дій наземного угруповання і завданні ракетних ударів по об’єктах інфраструктури в глибині території України.

У зв’язку з втратами особового складу та військової техніки противник продовжує активно використовувати цивільну інфраструктуру та ремонтно-відновлювальну базу у Луганській та Донецькій областях.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Рашисти обстріляли 4 населених пункти на Сумщині
Сегодня 19:29
Минулої доби вогнеборці Сумщини двічі ліквідовували загоряння в житловому секторі
Сегодня 17:50
У Ромнах проїзд в громадському транспорті подорожчав до 12 грн
Сегодня 17:43
Батьків школярів Cумської громади опитують щодо форми навчання з 1 вересня
Сегодня 17:26
Поліція Сумщини фіксує наслідки ворожого обстрілу
Сегодня 17:11
У Середина-Буді рятувальники ліквідували пожежі, спричинені ворожими ударами (відео)
Сегодня 16:58
У Сумах для безпеки дорожнього руху подовжили час роботи світлофорів
Сегодня 16:35
Російські окупанти намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни
Сегодня 15:57
Мінометний та артобстріл м. Середина-Буда на Сумщині – проводиться досудове розслідування
Сегодня 15:54
Сумчанка стала першою на Кубку світу
Сегодня 15:09
Сумські журналісти отримали нагороди до професійного свята
Сегодня 14:29
Секретар Шосткинської міськради хоче звільнитись
Сегодня 14:23
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.10
Таємниця будинку іграшок (Ґері Ван, 2017)
Таємниця будинку іграшок (Ґері Ван, 2017)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.50
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.45; 15.45; 18.00
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.15; 17.45
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
14.00
Найманець (Тарік Салег, 2022)
Найманець (Тарік Салег, 2022)
Кино Планета Кіно
18.20

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.