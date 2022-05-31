У Ромнах проїзд в громадському транспорті подорожчав до 12 грн Відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Роменської міської ради, на якомурозглянуто питання про встановленнятарифу на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

За інформацією начальника управління економічного розвитку Роменської міської ради Юлії ЯНЧУК, у зв’язку із стрімким зростання вартості пального, надійшли звернення від пасажирських перевізників з проханням переглянути тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Так, у діючому тарифі (8 грн) закладена вартість пального: газ – 27,70 грн, дизельне паливо – 28,00 грн. При цьому, на сьогоднішній день вартість пального становить: газ – 44,00 грн, дизельне паливо –70,00 грн.

Як зазначив очільник громади Олег СТОГНІЙ, є лише два варіанти розвитку ситуації: підвищення вартості проїзду на міських маршрутах, або ж вимушене призупинення перевезень через їх збитковість.

Виконавчим комітетом встановлено тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування (проїзд в автобусі/мікроавтобусі) у розмірі 12,00 грн за одну поїздку.

Проїзд пасажирів, які мають право на пільгове та безкоштовне перевезення міським автомобільним транспортом загального користування, здійснюється відповідно до рішення Роменської міської ради від 26.01.2017 «Про затвердження переліку категорій жителів міста Ромни, які мають право на безкоштовне та пільгове перевезення міським автомобільним транспортом загального користування» (зі змінами).

Проїзд учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти міста Ромни у міських автобусах загального користування здійснюється відповідно до рішення Роменської міської ради від 14.12.2018 «Про Порядок надання пільгового проїзду у міських автобусах загального користування учням 1-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти м. Ромни та відшкодування витрат, пов’язаних з наданням таких пільг

Рішення щодо встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування набудуть чинності з моменту їх оприлюднення в міськрайонній газеті «Вісті Роменщини» та обов’язкового повідомлення про це споживачів виконавцями послуг у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію з визначенням причин зміни вартості та наданням відповідних обґрунтувань з посиланням на рішення відповідних органів.

З прийнятим виконавчим комітетом рішенням в подальшому можна буде ознайомитися на офіційному вебсайті міської ради.

За повідомленням загального відділу РМР