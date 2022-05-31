Російські окупанти потерпають не лише від наших воїнів, але й від українського літа Настання червня стало справжнім «сюрпризом» для загарбників, адже вони розраховували захопити Україну ще в лютому. Тож потрапили на нашу територію в утепленій формі, а нове обмундирування їм ніхто не завозить.

Про це свідчать телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ. «У нас сейчас жара началась, е*ать, со вчерашнего дня. Поставка воды прекратилась. Мы без воды сидим. В последнее время жарко. Тут уже и жара, и пацаны тоже все в а*уе сидят. Морально подавлены. И форма, которая осенняя была, так и есть», - говорить окупант своєму знайомому в рф. Він додає, що днями чекали заміну для себе, але «в итоге х*й – сидим дальше». До того ж, щодня фіксуються нові втрати серед окупантів. Тож, перефразовуючи стару пісню, можемо сказати: Окупант, «бери шинель – иди домой!». Бо остаточно «спечешся» на українській землі. СБУ