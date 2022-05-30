У Сумах сталася ДТП за участю трьох авто Аварія сталася сьогодні, 3 червня, близько 10.00 на вул. Прокоф’єва.

Як повідомили Данкор онлайн очевидці автопригоди, в аварії взяли участь одразу три автомобілі. На місці працює поліція. Також була викликана «швидка». Подробиці пізніше.