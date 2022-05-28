Двох жителів Сумщини затримали за співпрацю із фсб росії Співпрацювали з ФСБ та передавали інформацію про ЗСУ – за підозрою в держзраді затримано двох жителів Сумщини

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 2 червня 2022 року затримано двох жителів Сумщини за підозрою в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, молодики добровільно погодились співпрацювати зі співробітниками федеральної служби безпеки російської федерації на шкоду територіальній цілісності та недоторканності України. Зокрема вони проводили фото- та відеофіксацію місць дислокації Збройних Сил України, блокпостів, кількості військовослужбовців, їх озброєння чи передислокацію колон військової техніки. Зібрані дані пересилали представникам російської спецслужби.

У ході обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили мобільні пристрої, які містять докази протиправної діяльності.

Молодиків, яким по 26 років, затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура