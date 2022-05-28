Сьогодні 86 років з дня народження Володимира Степановича Голубничого! Справжні герої не вмирають – вони навіки залишаються у нашій пам'яті!

Найвидатніший скорохід у світовій історії встиг зробити напрочуд багато для становлення сучасного спорту в Україні та за кордоном. Тому в День його народження хочеться вшанувати пам’ять про людину-легенду!

Поки ми пам'ятаємо наших героїв – вони залишаються для нас живими. Володимир Степанович гідний щоб підростаюче покоління пам'ятали його неабиякі спортивні досягнення і колись можливо хтось своєю плідною працею перевершить їх!

Нехай Вічна пам’ять родини, друзів та учнів, спортсменів Сумщини та нашої Батьківщини освітлює його душу! Добре що є фотографії як теплі спогади про людину, яка назавжди буде прикладом для наслідування не тільки спортивних досягнень світового рівня а й доброти та теплоти душі, людяності та віри у краще майбутнє нашої України!!!

ФСО Спартак