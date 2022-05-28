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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:02154

Сьогодні 86 років з дня народження Володимира Степановича Голубничого!

Справжні герої не вмирають – вони навіки залишаються у нашій пам'яті!

Найвидатніший скорохід у світовій історії встиг зробити напрочуд багато для становлення сучасного спорту в Україні та за кордоном. Тому в День його народження хочеться вшанувати пам’ять про людину-легенду!

Поки ми пам'ятаємо наших героїв – вони залишаються для нас живими.  Володимир Степанович гідний щоб підростаюче покоління пам'ятали його неабиякі спортивні досягнення і колись можливо хтось своєю плідною працею перевершить їх! 

Нехай Вічна пам’ять родини, друзів та учнів, спортсменів Сумщини та нашої Батьківщини освітлює його душу! Добре що є фотографії як теплі спогади про людину, яка назавжди буде прикладом для наслідування не тільки спортивних досягнень світового рівня а й доброти та теплоти душі, людяності та віри у краще майбутнє нашої України!!!

ФСО Спартак

Спорт
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Суми. Вечірні враження
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Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?

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