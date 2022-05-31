За минулу добу на Сумщині піротехніки виявили 9 вибухонебезпечних предметів 30 травня на території Сумщини піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) виявили 9 вибухонебезпечних предметів, з яких 5 знешкодили.

Серед них: артилерійські снаряди, мінометні міни, ручні гранати та реактивні снаряди. Боєприпаси були виявлені на території Тростянеччини, Білопільщини та Конотопщини.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними та при виявленні вибухонебезпечних предметів ні в якому разі їх не торкайтесь, не намагайтесь перенести або розібрати, відійдіть від місця знахідки на безпечну відстань, не менше 100 метрів та зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області