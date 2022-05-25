Сумська хокеїстка покинула білоруську столицю Сумчанка Євгенія Керноз після 5 років у ХК «Мінськ» завершила своє співробітництво із білоруським клубом.

Про це повідомляється на сторінці жіночої команди ХК «Мінськ» у фейсбуці.

«Любой спорт держится на эмоциях - страсть к игре, воля к победе, волнение перед стартом, горесть поражения, воодушевление и радость идут бок о бок с давлением ответственности и полным опустошением. Тренировки, старты, переезды, отрыв от родных, празднование гола/победы или анализ того, что пошло не так - неотъемлемые части жизни каждого спортсмена. Не исключением является и "прощание" спортсмена с командой. Наш Капитан - Евгения Керноз - после 5 летней работы в клубе в качестве игрока, наставника молодежи, мотиватора команды, да и просто хорошей подруги, покидает столичный клуб. Слезы и улыбки сочетались в общем порыве, синергия девочек была видна невооруженным глазом. Желаем Евгении идти дальше намеченным курсом, исполнения ее самых заветных желаний, спортивного долголетия. И, конечно, мы будем следить за ее успехами, как и она за нашими))) Спасибо за всё!!!», - йдеться в повідомленні.