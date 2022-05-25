Сумcькі поліцейські викрили чоловіка, який пограбував знайомого пенсіонера У Білопіллі 21-річний молодик пограбував пенсіонера, з яким він розпивав алкоголь.

До відділення поліції № 1 (Білопілля) Сумського районного управління поліції, звернувся 66-річний місцевий житель, який розповів про скоєний відносно нього злочин.

Поліцейські встановили, що подія сталась ввечері, до пенсіонера завітав у гості його знайомий. Вони почали розпивати спиртні напої. Коли потерпілий вийшов до іншої кімнати молодик вирішив викрасти у нього мобільний телефон. Під час того, як зловмисник уже дістав сім картку з телефону і хотів тікати, несподівано повернувся господар і почав забирати свій мобільний.

Між чоловіками сталася сутичка, в ході якої, зловмисник штовхнув пенсіонера забрав мобільний телефон та зник у невідомому напрямку.

У ході оперативних заходів правоохоронці розшукали грабіжника, який зізнався у скоєному. Слідчі вилучили у нього речові докази, а саме мобільний телефон потерпілого.

У поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Сумської області