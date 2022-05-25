Поліцейські Бурині виявили автомобіль, що знаходився в розшуку Транспортний засіб поміщено на спецмайданчик, про що повідомлено ініціатора розшуку.

Під час несення служби на одному із блок-постів на Буринщині, співробітники відділу поліцейської діяльності № 1 (м. Буринь) зупинили автомобіль ГАЗ 33023, під керуванням 50-річного чоловіка.

Перевіривши транспортний засіб за поліцейськими базами виявилось, що він перебуває в розшуку Шосткинським міськрайонним відділом Державної виконавчої служби через заборгованість.

Про дану подію поліцейські повідомили ініціатора розшуку та помістили авто на спецмайданчик.

Відділ комунікації поліції Сумської області