У Ромнах поліцейські виявили факт продажу тютюнових виробів неповнолітньому студенту Так, з метою попередження фактів продажу неповнолітнім алкогольних та тютюнових виробів роменські правоохоронці здійснили профілактичний рейд по місцевим закладам торгівлі.

Зокрема, під час заходу інспекторами ювенальної превенції Роменського районного відділу поліції було виявлено факт продажу акцизного товару неповнолітньому студенту, а саме тютюнових виробів. Так, відповідно продавчині одного із кіосків міста правоохоронці склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та ...» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Дані матеріали будуть направлені на адміністративну комісію, яка вже й буде приймати відповідне рішення.

Відділ комунікації поліції Сумської області