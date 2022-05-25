У Ромнах поліцейські виявили факт продажу тютюнових виробів неповнолітньому студенту

Зокрема, під час заходу інспекторами ювенальної превенції Роменського районного відділу поліції було виявлено факт продажу акцизного товару неповнолітньому студенту, а саме тютюнових виробів. Так, відповідно продавчині одного із кіосків міста правоохоронці склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та ...» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Дані матеріали будуть направлені на адміністративну комісію, яка вже й буде приймати відповідне рішення.
Відділ комунікації поліції Сумської області