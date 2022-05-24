Внаслідок ракетних ударів на Сумщині засмічено понад 2,5 га лісу Сьогодні, 30.05.2022, Державна екологічна інспекція у Сумській області розрахувала збитки, завдані засміченням земель поблизу с. Очкине Шосткинського району.

Внаслідок двох ракетних ударів, яких завдали війська російської федерації 13.05.2022, було знищено частину лісового масиву Очкинського лісництва ДП «Свеське лісове господарство».

Виїхавши на місце подій, екоінспектори обміряли засмічену площу засміченої території, яка перевищила 2,5 гектари. Слід підкреслити, що зазначені лісові угіддя перебувають у безпосередній близькості з об’єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення – Національним природним парком «Деснянсько-Старогутський», та являються важливою складовою екосистеми краю. За підрахунками екоінспекторів, загальна сума збитків, завданих внаслідок засмічення земель лісового фонду, склала понад 8 мільйонів гривень.

Нагадаємо, минулого тижня Інспекція розрахувала збитки за знищення 172 лісових насаджень на цій же території. Загальна сума шкоди, заподіяної росіянами, склала більш ніж 2 мільйони гривень.

За вищезазначеним фактом Інспекція готує матеріали для подальшої їх передачі до органів прокуратури.

Державна екологічна інспекція у Сумській області