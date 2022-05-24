Сумські чиновники вважають, що з цінами на продукти все ОК

Протягом тижня робочою групою із здійснення заходів щодо забезпечення цінової стабільності на території Сумської міської територіальної громади обстежено 79 магазинів по реалізації продовольчих товарів за напрямками вулиць: Кооперативна, Соборна, Засумська, Шевченка, Горького, Металургів, Праці, Реміснича, Л. Бикова, Лермонтова, Білопільський шлях, Веретенівська.
Окрім того, було проведено моніторинг цін на двох продовольчих ринках міста: Центральному та ринку Зарічного споживчого товариства по вул. Інтернаціоналістів, 21.
Загалом ціни на соціально важливі продовольчі товари не збільшились. Проте, у разі виявлення порушень, вони усуваються у присутності робочої групи.
Робота в цьому напрямку продовжується. Протягом тижня опрацьовано п’ять скарг та звернень мешканців: три з них стосувалися порушення законодавства про захист прав споживачів, які вирішені на користь споживача, дві – порушення правил торговельного обслуговування.