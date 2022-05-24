У середмісті Сум нетверезий водій вчинив ДТП (відео) ДТП сталася на перехресті вулиць Харківської - Героїв Сумщини.

На місці автопригоди інспектори з’ясували, що 35-річний водій транспортного засобу Renault Megane, не вибравши безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив виїзд за межі проїжджої частини з подальшим наїздом на перешкоду. На щастя, ніхто не постраждав.

Водій одразу ж зізнався, що вживав алкогольні напої. Він пройшов огляд на стан сп'яніння на місці ДТП. Результат огляду був позитивним — 2, 30 проміле. Це в понад 11 разів перевищує допустиму норму.

На чоловіка патрульні склали адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Від керування водія відсторонили.

Патрульна поліція Сумщини