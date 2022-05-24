Сумчани продовжують добровільно здавати зброю до поліції

Вчора до Сумського районного управління поліції звернувся 33-річний місцевий мешканець, який виявив бажання добровільно видати автоматичну зброю та боєприпаси до неї. Чоловік розповів, що отримав автомат ще на початку війни, але на щастя зброя не стала йому в нагоді.
Правоохоронці оформили відповідні документи та вилучили АК-74, два магазини та набої у кількості 60 штук.
Поліцейські вкотре радять громадянам не наражати себе та оточуючих на небезпеку і здати до найближчого відділу поліції незареєстровану зброю, набої та вибухові пристрої, якщо ці речі зберігаються у вас незаконно.
Поліція Сумщини