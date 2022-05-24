Сумчани продовжують добровільно здавати зброю до поліції Ще один мешканець обласного центру звернувся до правоохоронців, щоб здати автоматичну зброю, яку зберігав для відбиття можливих нападів окупантів. Поліцейські оформили відповідні документи та вилучили автомат і патрони до нього.

Вчора до Сумського районного управління поліції звернувся 33-річний місцевий мешканець, який виявив бажання добровільно видати автоматичну зброю та боєприпаси до неї. Чоловік розповів, що отримав автомат ще на початку війни, але на щастя зброя не стала йому в нагоді.

Правоохоронці оформили відповідні документи та вилучили АК-74, два магазини та набої у кількості 60 штук.

Поліцейські вкотре радять громадянам не наражати себе та оточуючих на небезпеку і здати до найближчого відділу поліції незареєстровану зброю, набої та вибухові пристрої, якщо ці речі зберігаються у вас незаконно.

Поліція Сумщини