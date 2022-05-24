На Білопільщині поліцейські офіцери громади допомогли дідусю дістатися додому Патрулюючи територію Ворожбянської територіальної громади співробітники поліції отримали інформацію від населення про те, що на одній з вулиць міста лежить невідомий громадянин похилого віку у напівсвідомому стані.

На запитання літній чоловік майже не відповідав та не міг пояснити хто він і як опинився в м. Ворожба.

Поліцейські офіцери громади одразу викликали швидку допомогу, співробітники якої надали чоловіку кваліфіковану медичну допомогу та привели його до тями.

Встановлено, що даний громадянин мешкає у с. Червона Слобода, що на Буринщині. Чоловік пояснив, що майже три дні він намагається дістатися домівки, однак через свій вік та стан здоров'я не зміг дійти до траси.

Поліцейські офіцери громади нагодували дідуся та супроводили до маршрутного таксі, а також повідомили органи місцевого самоврядування щоб ті зустріли та допомогли дістатися додому.

Наразі дідусь вже вдома та почувається добре.

Поліція Сумщини