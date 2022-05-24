У кого в Сумах сьогодні сухі крани

А саме за адресами:
• вулиця Лучанська, 18, 19/2, 20, 20а, 24, 24/1, 28;
• вулиця Псільська, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61/1, 61/2, 63, 65, 65/1, 65/2, 88, 96, 96/3, 96а, 96б, 102/1, 102/2.
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"Мало суметь уйти — сумей, уйдя, не вернуться" (Публий Овидий Назон, римский поэт, 43 - 17 до н.э.)
Вишиванка є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважають оберегом української нації. Вишита сорочка символізує сімейні цінності – пам'ять роду, вірність і любов. Сьогодні День вишиванки не національне свято, а всесвітнє.
Ці вистави вже гідно оцінили сумські шанувальники сцени та гості міста. Щепкинці завжди були і залишаються на вістрі часу.
Автор фото – главный архитектор Сумщины Владимир Быков.
Фото выложила в Фейсбуке начальник управления культуры Сумской ОГА Елена Мельник.
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