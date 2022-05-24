У кого в Сумах сьогодні сухі крани Сьогодні, 30 травня, для виконання аварійно-ремонтних робіт о 14:15 припинено подачу води на двох вулицях.

А саме за адресами: • вулиця Лучанська, 18, 19/2, 20, 20а, 24, 24/1, 28; • вулиця Псільська, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61/1, 61/2, 63, 65, 65/1, 65/2, 88, 96, 96/3, 96а, 96б, 102/1, 102/2. КП Міськводоканал