26 сумчан лікуються від коронавірусу у лікарнях

Лікування від COVID-19 проходять 26 дорослих (20 потребують кисневої підтримки, у тому числі дев’ять – інтенсивної терапії, шість – підключені до апаратів СІПАП), а також 11 дітей, що мають підозру на хворобу.

Попри зниження захворюваності на COVID-19, що спостерігалося минулого тижня (недугу діагностували у 36 осіб, серед яких дитина, тоді як попереднього тижня зафіксували 63 нові випадки), зареєстрували викликаний перебігом хвороби летальний випадок.

«Коронавірус залишається, і зараз зручний час, щоб зробити щеплення. Вакцина Pfizer в наявності в усіх амбулаторіях міста» – зазначила посадовець.

Також Наталія Кіпенко повідомила про те, що в закладах медицини триває підготовка персоналу та господарства до роботи в осінньо-зимовий період.