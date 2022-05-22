Управління з питань праці роз’яснює: зарахування простою до стажу для надання відпустки Управління з питань праці Сумської міської ради надає консультації роботодавцям та працівникам щодо новацій у законодавстві на час воєнного стану.

Питання: «Чи зараховується період простою до стажу для надання щорічної основної відпустки?»

Відповідь: Статтею 34 Кодексу законів про працю України (КЗпП України) визначено, що простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

На період запровадження простою за працівником зберігається робоче місце. (посада).

Відповідно до частини 1 статті 113 КЗпП України час простою не з вини працівника, в тому числі на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України, оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 9 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, зараховується час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково.

Отже, період простою зараховується до стажу для надання щорічної основної відпустки.

Разом з цим, час призупинення дії трудового договору, у порядку визначеному статтею 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ, не враховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, оскільки в цей період працівник фактично не працює і за ним не зберігається заробітна плата.

У разі виникнення проблемних питань роботодавці та мешканці Сумської міської територіальної громади можуть звернутися за роз’ясненнями з питань трудових відносин до управління з питань праці за адресою: Покровська площа, 2, 5-й поверх (вхід зі двору), каб. 502, 504 або за телефонами 701-577, 701-579.

СМР