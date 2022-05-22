У Сумах більшість комунальних автобусів їздитиме лише в години пік Через напружену ситуацію з пальним, найближчим часом комунальні автобуси здійснюватимуть перевезення лише у пікові години.

Вранці з 6:30 до 9:30, ввечері з 16:30 до 18:00. «Зі свого боку КП СМР "Електроавтотранс" робить усе в межах технічних можливостей, аби пасажири віддалених районів не залишилися без комунального транспорту. Сподіваємося, що ситуація врегулюється, адже Відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг отримав доручення від міського голови Олександра ЛИСЕНКА щодо забезпечення пальним транспортних засобів комунального підприємства із розрахунком на тиждень», - зазначає директор КП СМР «Електроавтотранс» Андрій НОВИК. У середу, 25 травня станом на 11:00 продовжують перевезення пасажирів автобуси: № 57А «Баранівка - Центр» № 59А «Баси - Центр» № 64А «Добровільна - Центр».