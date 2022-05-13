Сумщина налагоджує співпрацю з благодійними організаціями Швейцарії Перший заступник керівника Сумської обласної військової адміністрації Тарас САВЧЕНКО зустрівся з делегацією Швейцарської міжнародної організації Medair, що спеціалізується на гуманітарній допомозі під час надзвичайних ситуацій і послугах з відновлення, в тому числі у сферах: охорони здоров’я і харчування, водопостачання, санітарії і гігієни, забезпечення житлом та цивільної інфраструктури.

Під час зустрічі були обговорені питання налагодження співпраці та координації зусиль з надання благодійної допомоги мешканцям області із зони активних бойових дій і деокупованих територій, а саме: відновлення та модернізація пошкоджених об’єктів житлово-комунальної інфраструктури, охорони здоров’я, соціальної сфери. Також була визначена потреба в техніці для відновлення постраждалих населених пунктів регіону, житлово-комунального господарства, обладнанні та лікарських препаратів для медичної галузі.

Ще один з аспектів, які планують втілити в життя благодійники – надання соціально-психологічної допомоги мешканцям територій, на яких велися бойові дії. Допомога Сумщині по вказаним напрямкам буде надаватися за рахунок коштів міжнародних донорських організацій.

Участь у зустрічі також взяли заступники керівника Сумської обласної військової адміністрації Олена БОЙКО, Олег КОВАЛЬ, Андрій БІРЮКОВ, керівники профільних структурних підрозділів Сумської обласної військової адміністрації.

З боку іноземної делегації були присутні регіональний керівник Medair в Україні Ребекка РАЙС, консультант з водопостачання, санітарії та гігієни Medair Джон НАЙТ, консультант з питань охорони здоров’я Medair Хізер ДАНЛОП, операційний менеджер Medair в Києві Юрій ПРИЛИПКО.

Сумська ОВА