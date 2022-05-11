У Конотопі облаштовують центр підтримки вимушено переміщених осіб ГО «Міжрегіональний інститут розвитку громад» та Фонд Східна Європа підписали грантову угоду щодо реалізації заходів проєкту «Центр підтримки вимушено переміщених осіб у Конотопській громаді».

Проєкт, загальною вартістю 160,0 тис.грн., передбачає створення сприятливих умов для внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок агресії рф і переселилися до Конотопської громади, та втілюється у життя на засадах партнерства з управлінням економіки Конотопської міської ради та у співпраці з управлінням освіти.

Центр підтримки ВПО розташований у приміщенні спеціалізованої школи №2. Наразі йде облаштування різноманітних локацій, здійснюється закупівля обладнання та побутової техніки.

Тут буде зона відпочинку для дорослих та дітей із м’якими меблями та кріслами-грушами, дитячий куточок з ігровим модульним комплектом меблів-трансформерів, сухим басейном із кульками та м’якими матами для фізичної активності, зона для приготування та прийому їжі.

Закуплять пральну машину, витяжку, встановлять бойлер. Усе – для того, аби створити гарні умови для відвідувачів Центру.

Також проводитимуть заняття групи з психологічної підтримки, що орієнтовані на людей, які потребують емоційного перезавантаження, прагнуть адаптуватися до сьогоднішніх умов та особистісного розвитку. А ще планують проводити тренінги, майстер-класи, тематичні заходи – спільні читання, перегляд кінофільмів, йога, настільні ігри, руханки для дітей тощо.

Проєкт «Центр підтримки вимушено переміщених осіб у Конотопській громаді» реалізується ГО «Міжрегіональний інститут розвитку громад» за підтримки Фонду Східна Європа та коштом Європейського Союзу.

Конотопська міська рада