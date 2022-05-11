Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:34117

Створюється добровільне формування цивільного захисту Тростянецької громади

Міський голова Юрій Бова видав розпорядження «Про утворення добровільного формування цивільного захисту Тростянецької міської територіальної громади».

Добровільне формування цивільного захисту створюється з метою проведення допоміжних робіт по ліквідації наслідків дій військової агресії російської федерації проти України та подолання наслідків інших надзвичайних ситуацій за участю широкого кола громадян.
До складу зазначеного формування на добровільних засадах включаються громадяни України, які досягли 18-ти річного віку й здатні за своїми здібностями й станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки. Списки добровольців формуються у відповідності до поданої заяви.
Сільським старостам, керівникам підприємств, установ, організацій рекомендовано запропонувати кандидатів для участі в зазначеному формуванні.
ДОБРОВІЛЬНЕ ФОРМУВАННЯ ВИКОНУЄ ТАКІ ФУНКЦІЇ:
- поверхневий розбір завалів, розчистка маршрутів руху техніки (за наявності необхідного обладнання і створення безпечних умов);
- збір інформації про знаходження людей у зоні надзвичайної ситуації (опитування очевидців);
- евакуація постраждалого населення;
- виконання заходів щодо забезпечення життєдіяльності постраждалого населення: розгортання тимчасових пунктів проживання, доставлення води, медикаментів, продуктів харчування, догляд за хворими людьми та громадянами похилого віку;
- надання допомоги професійним рятувальникам в організації життєдіяльності на період проведення рятувальних робіт;
- виконання заходів з охорони громадського порядку (огородження небезпечних зон і ділянок, об’єктів ведення аварійних та невідкладних робіт тощо.
Рішення про залучення добровільного формування до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій приймає місцева комісія з ТЕБ та НС.

Тростянецька міська рада

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Створюється добровільне формування цивільного захисту Тростянецької громади
Сегодня 08:34
У Конотопі облаштовують центр підтримки вимушено переміщених осіб
Сегодня 08:10
Рашисти обстріляли глухівських прикордонників з мінометів
Сегодня 07:03
Воював на Сумщині у складі «народної міліції ДНР» – повідомлено про підозру помічнику гранатометника
Вчера 22:00
Сьогодні впродовж дня відбулося вісім обстрілів з території росії прикордонних районів Сумщини та Чернігівщини
Вчера 20:51
На Сумщині завершується відновлення мереж, які пошкодило буревієм
Вчера 20:40
У Сумах поліцейські зупиняють підпільний продаж спиртного
Вчера 18:15
Конотопчанин установив новий рекорд України
Вчера 17:58
На Сумщині підозрюваного у державній зраді депутата взяли під варту
Вчера 17:28
Сумський ЦНАП поновив роботу за багатьма напрямками
Вчера 17:19
У Сумах водій авто спровокував ДТП з мотоциклом та велосипедом
Вчера 17:05
У війні з рашистами загинула захисниця з Шостки
Вчера 16:51
view counter

Статьи

Як на Сумщині допомагають людям із ВІЛ і борються з поширенням хвороби
15.05.2022 16:08
Командир протитанкової прикордонної застави: "На Сумщині місцеві нам дуже допомагали. З їхньою допомогою коригували удари байрактарів і били колони ворожої техніки"
14.05.2022 09:35
"Пів голови немає". Після обстрілу села на Сумщині військовими РФ загинув чоловік
13.05.2022 19:15
Мер Охтирки Павло Кузьменко: Ми стали рашистам наче кістка в горлі
13.05.2022 16:00
"Ніхто не думав за гроші, кожен займався своєю справою". Бійці самооборони Сум потребують фінансової підтримки
13.05.2022 08:51
"Як її не вбило, не знаю" — мешканці селища Вороніж про обстріл літаками РФ
12.05.2022 13:01
Управління з питань праці роз’яснює: порядок надання відпусток в умовах воєнного стану
12.05.2022 12:32
"Стріляли і вранці, і вночі" – мешканці Білопілля і району про обстріли з російської сторони
12.05.2022 10:43
Єврейський цвинтар у Глухові, який постраждав від обстрілів рашистів, почали упорядковувати
12.05.2022 10:17
Про альтернативні способи звернення до суду
11.05.2022 12:52
«У нас біда – ніколи не караємо зло до кінця». Інтерв’ю з мером Конотопа, який заборонив УПЦ МП
11.05.2022 12:10
Як регулюються трудові відносини в умовах воєнного часу
11.05.2022 12:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.