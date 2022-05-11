Створюється добровільне формування цивільного захисту Тростянецької громади Міський голова Юрій Бова видав розпорядження «Про утворення добровільного формування цивільного захисту Тростянецької міської територіальної громади».

Добровільне формування цивільного захисту створюється з метою проведення допоміжних робіт по ліквідації наслідків дій військової агресії російської федерації проти України та подолання наслідків інших надзвичайних ситуацій за участю широкого кола громадян.

До складу зазначеного формування на добровільних засадах включаються громадяни України, які досягли 18-ти річного віку й здатні за своїми здібностями й станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки. Списки добровольців формуються у відповідності до поданої заяви.

Сільським старостам, керівникам підприємств, установ, організацій рекомендовано запропонувати кандидатів для участі в зазначеному формуванні.

ДОБРОВІЛЬНЕ ФОРМУВАННЯ ВИКОНУЄ ТАКІ ФУНКЦІЇ:

- поверхневий розбір завалів, розчистка маршрутів руху техніки (за наявності необхідного обладнання і створення безпечних умов);

- збір інформації про знаходження людей у зоні надзвичайної ситуації (опитування очевидців);

- евакуація постраждалого населення;

- виконання заходів щодо забезпечення життєдіяльності постраждалого населення: розгортання тимчасових пунктів проживання, доставлення води, медикаментів, продуктів харчування, догляд за хворими людьми та громадянами похилого віку;

- надання допомоги професійним рятувальникам в організації життєдіяльності на період проведення рятувальних робіт;

- виконання заходів з охорони громадського порядку (огородження небезпечних зон і ділянок, об’єктів ведення аварійних та невідкладних робіт тощо.

Рішення про залучення добровільного формування до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій приймає місцева комісія з ТЕБ та НС.

Тростянецька міська рада