Сумчанка виграла срібло на забігу в Австрії Сумчанка Інна Кашина-Лосєва взяла участь у змаганнях в Зальцбурзі.

Про свій виступ вона написала у фейсбуці.

«Всім привіт!

Я довго нічого не виставляла тут, бо із-за війні на рідній Україні, не було ні бажання, ні можливості, просто не було слів…

Цю біль, яку принесли нам «русскіє» я не забуду ніколи…

Але вчора, все таки був чудовий день: я брала участь в біговому забігу (це перший забіг за 10 років, бо всі ці роки я займаюсь тільки спортивною ходьбою).

Змагання проходили в місці Зальцбург (Австрія), дистанція була 5,5 км, і я зайняла друге місце.

Була крута атмосфера, організація на високому рівні.

Я отримала задоволення від змагань. Бігла з думками про мою Україну», - написала вона.