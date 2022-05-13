Енергетики Сумщини продовжують відновлювати мережі, пошкоджені буревієм

Шосткинський РЕМ – 2388 (123 відновлено впродовж 6 годин),
Ямпільська дільниця – 181,
Середино-Будська дільниця – 254 (445 відновлено впродовж 6 годин),
Кролевецька дільниця – 50 (52 відновлено впродовж 6 годин),
Білопільська дільниця – 59,
Роменський РЕМ – 630,
Недригайлівська дільниця – 663,
Глухівська дільниця – 0 (139 відновлено впродовж 6 годин),
Усього по Сумській області відключено 4225 споживачів у 35 населених пунктах, знеструмлено 14 повітряних ліній електропередач, у тому числі 8 частково.