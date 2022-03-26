рашисти розганяють фейк про епідемію туберкульозу серед українських військових Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: проросійські Telegram-канали тиражують фейк про різке погіршення епідеміологічної ситуації у Збройних силах України.

рф прагне посіяти паніку серед українських захисників, не гребуючи «розгоном» фейку про те, що «в українській армії почалася епідемія туберкульозу». Зокрема, пропагандисти зазначають, що «українські медики не можуть визначити точну причину епідемії, однак схиляються до двох варіантів масового спалаху»:

- «призов недообстежених резервістів та бійців тероборони»

- «активний призов до лав ЗСУ ув’язнених»

При цьому, посилаючись на невідоме «джерело в Генштабі ЗСУ», пропагандисти зауважують, що «рівень санітарних втрат від туберкульозу становить понад 10% особового складу, а багато військових хворіють у дуже важкій формі та потребують евакуації».

Попереджаємо, вказана інформація не відповідає дійсності та створена лише з однією метою – для деморалізації та поширення панічних настроїв серед військових!