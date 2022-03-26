рашисти розганяють фейк про епідемію туберкульозу серед українських військових

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 14.04.2022 року....
Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 11.04.2022 року....
Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України виявили механізм донесення до редакцій провідних світових ЗМІ викривленої інформації про «жорстоке» поводження...
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звертає увагу громадян, що поширена інформація про необхідність оперативного демонтажу супутникових антен...
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про поширення ворогом серії публікацій для створення зневіри українського населення....