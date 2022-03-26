Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 20:38219

рашисти розганяють фейк про епідемію туберкульозу серед українських військових

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: проросійські Telegram-канали тиражують фейк про різке погіршення епідеміологічної ситуації у Збройних силах України.

рф прагне посіяти паніку серед українських захисників, не гребуючи «розгоном» фейку про те, що «в українській армії почалася епідемія туберкульозу». Зокрема, пропагандисти зазначають, що «українські медики не можуть визначити точну причину епідемії, однак схиляються до двох варіантів масового спалаху»:
 
- «призов недообстежених резервістів та бійців тероборони»  
- «активний призов до лав ЗСУ ув’язнених»  
  
При цьому, посилаючись на невідоме «джерело в Генштабі ЗСУ», пропагандисти зауважують, що «рівень санітарних втрат від туберкульозу становить понад 10% особового складу, а багато військових хворіють у дуже важкій формі та потребують евакуації».  
  
 Попереджаємо, вказана інформація не відповідає дійсності та створена лише з однією метою – для деморалізації та поширення панічних настроїв серед військових!  
Политика Дезінформації Фейк
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Добірка фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів ворога за 14 квітня
15.04.2022 12:51

Добірка фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів ворога за 14 квітня

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 14.04.2022 року....

Фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди ворога минулої доби
12.04.2022 11:38

Фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди ворога минулої доби

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 11.04.2022 року....

Пропагандисти кремля закликають росіян вводити в оману західні ЗМІ
08.04.2022 08:55

Пропагандисти кремля закликають росіян вводити в оману західні ЗМІ

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України виявили механізм донесення до редакцій провідних світових ЗМІ викривленої інформації про «жорстоке» поводження...

Інформація про необхідність оперативного демонтажу супутникових антен не відповідає дійсності
28.03.2022 12:27

Інформація про необхідність оперативного демонтажу супутникових антен не відповідає дійсності

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звертає увагу громадян, що поширена інформація про необхідність оперативного демонтажу супутникових антен...

Маніпулятивні "вкиди" кремля: демонізація союзників України
26.03.2022 10:36

Маніпулятивні "вкиди" кремля: демонізація союзників України

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про поширення ворогом серії публікацій для створення зневіри українського населення....

Новости

На Луганщині загинув Микола Дем'яненко з Роменщини
Сегодня 21:00
рашисти розганяють фейк про епідемію туберкульозу серед українських військових
Сегодня 20:38
Сергій Притула приїхав до Охтирки
Сегодня 19:26
На Недригайлівщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому секторі
Сегодня 18:47
У мерії вважають, що до магазинів Сум налагоджено безперебійне постачання харчових продуктів
Сегодня 18:07
У Ромнах рятувальники ліквідували загоряння сміття
Сегодня 17:43
Взято під варту підозрюваного у державній зраді
Сегодня 17:22
У Білопіллі поліцейські викрили чоловіка у нелегальній торгівлі паливом
Сегодня 17:08
На Сумщині вогнеборці врятували житловий будинок
Сегодня 16:43
Вибухотехніки поліції Сумщини знешкодили кілька рашистських ракет, які не вибухнули на нашій землі
Сегодня 16:39
Минулої доби на Сумщині горів сухостій на площі понад 12 гектарів
Сегодня 16:34
У Сумах поліцейські оперативно розшукали неповнолітнього, що втік з лікарні
Сегодня 16:08
view counter

Статьи

«Вони вперше у житті побачили, що у будинках є унітази» — священик із Сумщини про російських окупантів
06.05.2022 13:25
Змістовно від МОЗ: Безоплатні медичні послуги у випадку інсульту під час війни
06.05.2022 13:06
Історія волонтера з Охтирки, який дивом вижив у перший день повномасштабної війни
06.05.2022 12:53
Лебединський музей отримав в дарунок роботи Кричевських
05.05.2022 17:21
Футбольний арбітр із Сумщини поміняв прапорець асистента на зброю
05.05.2022 14:31
Глухівчанка Ада Роговцева, народна артистка, Герой України: Обіцяю дожити до Перемоги!
04.05.2022 14:21
С чем носить кроссовки: модные аутлуки 2022
04.05.2022 13:46
Парфуми та квіти – незамінні атрибути для подарунку
03.05.2022 16:35
Що треба знати про надзвичайний стан в Україні
02.05.2022 13:45
Как организовать квартирный переезд - советы от Moving Expert
29.04.2022 17:34
"Треба багато ще зробити". Як відновлюють Битицю під Сумами
29.04.2022 14:51
«Сумчанам потрібні позитивні емоції - ми намагаємося зробити місто чистим, зеленим, охайним, а ще допомогти тим, хто цього потребує»
29.04.2022 12:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.