На Луганщині загинув Микола Дем'яненко з Роменщини

П’ятого травня під час виконання службових обов’язків з захисту свободи, незалежності та територіальної цілісності України загинули троє прикордонників із Білопільщини....
Про непоправну втрату йдеться у повідомленні Миколаївського старостинського округу Роменської міської територіальної громади на публічній сторінці у фейсбуці....
Колектив Ганнівсько-Вирівської гімназії глибоко сумує з приводу тяжкої втрати
ПРЯДКИ ОЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, випускника 2009 року, який загинув 9 квітня,...
Про це повідомляє Конотопська міська рада....
У четвер, 7 квітня, в Сумах відбудеться прощання із сумчанином, військовослужбовцем Даніілом Ігнатенком....