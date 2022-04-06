На Луганщині загинув Микола Дем'яненко з Роменщини Під Попасною загинув молодий Герой Роменщини Микола Дем’янченко

«І знову горе, і знову розпач, і знову полинув у блаженний вічний вирій молодий герой Роменщини, випускник ВСП» Роменський фаховий коледж СНАУ», студент моєї групи Дем‘янченко Микола. В це неможливо повірити, але… 8 травня під Попасною він загинув, прикриваючи відхід своїх побратимів та захищаючи незалежність України, яку любив понад усе…», - пишуть на сторінці ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ».

Колектив та студенство коледжу висловлює глибоке співчуття батькам, молодій дружині та усім близьким загиблого.