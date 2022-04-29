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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:18264

У сумській поліції створено робочу групу з прийому звернень про зникнення безвісти, викрадення громадян, потрапляння в полон

У Головному управлінні Національної поліції в Сумській області створено робочу групу з прийому звернень про зникнення безвісти, викрадення громадян, потрапляння в полон в умовах воєнного стану та їх пошуку.

Із заявами про зникнення рідних чи знайомих та з приводу їх розшуку ви можете звернутись до найближчого підрозділу поліції, або повідомити за телефоном спеціальної лінії 102, або за номером +38 (050) 474 16 94.
Відділ комунікації поліції Сумської області

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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