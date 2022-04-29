Сьогодні Роменщина провела в останню путь Героя російсько-української війни Антона Гераська 29.04.2022 Герасько А.Ю. загинув у боях з військами російської федерації в районі населеного пункту Олександрівка Донецької області.

Антон народився в м.Ромни Сумської області в багатодітній родині. Навчався в Роменській школі № 8. В 2013 році продовжив навчання в Люботинському професійному ліцеї залізничного транспорта Харківської області. Після закінчення ліцею працював на залізниці проводником

Усі, хто знав Антона, кажуть, що то був дуже світлий хлопець, дуже добра, надзвичайно порядна і трудолюбива людина

Потім Антона було призвано до лав ЗСУ для проходження строкової служби. Саме там він підписав на рік контракт на проходження військової служби

Став учасником бойових дій в зоні АТО. Брав участь у боях за Маріуполь та інших гарячих точках. Був нагороджений відзнаками за участь у бойових діях

Після закінчення контракту поїхав працювати водієм до Польщі. Знайомим казав, що йому вдалося гарно влаштуватися, тож він планував там і залишитися

Після повномасштабного вторгнення росії на територію України Антон волонтерив на польсько-українському кордоні, перевозячи до Європи мирних людей з гарячих точок війни

Однак не зміг лишатися осторонь і знову добровольцем пішов до армії. Указом Президента України від 27.04.2022 "Про загальну мобілізацію" був призваний на військову службу. Для виконання обов'язків був направлений до 90-го окремого аеромобільного батальйону ім.Героя України ст.лейтенанта Івана Зубкова

29.04.2022 Герасько А.Ю. загинув у боях з військами російської федерації в районі населеного пункту Олександрівка Донецької області

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Вклоняємося до землі перед тобою, наш Світлий Воїне, за твою любов до Батьківщини, за твою мужність і самопожертву...

Ми збережемо пам'ять про тебе у своїх серцях і молитвах...

Ми ніколи не пробачимо ворогові смертей українців у цій нещадній і несправедливій війні!