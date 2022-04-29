Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:33363

Сьогодні Роменщина провела в останню путь Героя російсько-української війни Антона Гераська

29.04.2022 Герасько А.Ю. загинув у боях з військами російської федерації в районі населеного пункту Олександрівка Донецької області.

Антон народився в м.Ромни Сумської області в багатодітній родині. Навчався в Роменській школі № 8. В 2013 році продовжив навчання в Люботинському професійному ліцеї залізничного транспорта Харківської області. Після закінчення ліцею працював на залізниці проводником
Усі, хто знав Антона, кажуть, що то був дуже світлий хлопець, дуже добра, надзвичайно порядна і трудолюбива людина
Потім Антона було призвано до лав ЗСУ для проходження строкової служби. Саме там він підписав на рік контракт на проходження військової служби
Став учасником бойових дій в зоні АТО. Брав участь у боях за Маріуполь та інших гарячих точках. Був нагороджений відзнаками за участь у бойових діях
Після закінчення контракту поїхав працювати водієм до Польщі. Знайомим казав, що йому вдалося гарно влаштуватися, тож він планував там і залишитися
Після повномасштабного вторгнення росії на територію України Антон волонтерив на польсько-українському кордоні, перевозячи до Європи мирних людей з гарячих точок війни
Однак не зміг лишатися осторонь і знову добровольцем пішов до армії. Указом Президента України від 27.04.2022 "Про загальну мобілізацію" був призваний на військову службу. Для виконання обов'язків був направлений до 90-го окремого аеромобільного батальйону ім.Героя України ст.лейтенанта Івана Зубкова
29.04.2022 Герасько А.Ю. загинув у боях з військами російської федерації в районі населеного пункту Олександрівка Донецької області
Родина втратила сина і брата, його дівчина - кохану людину...
17 травня Антону мало виповнитися 25...
Вклоняємося до землі перед тобою, наш Світлий Воїне, за твою любов до Батьківщини, за твою мужність і самопожертву...
Ми збережемо пам'ять про тебе у своїх серцях і молитвах...
Ми ніколи не пробачимо ворогові смертей українців у цій нещадній і несправедливій війні!

Фото
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Під час нальоту на Сумщину рашисти обстріляли і свою територію - подробиці від прикордонників (відео)
Сегодня 15:45
Сьогодні Роменщина провела в останню путь Героя російсько-української війни Антона Гераська
Сегодня 15:33
У сумській поліції створено робочу групу з прийому звернень про зникнення безвісти, викрадення громадян, потрапляння в полон
Сегодня 15:18
Сьогодні рашисти знову обстріляли громади Сумщини: є поранений
Сегодня 15:07
Білопільська громада провела в останню путь захисників України
Сегодня 15:00
У Сумах одружився тероборонець
Сегодня 14:55
Ще 20 собак з притулку із Сум відправились у Польщу
Сегодня 14:30
На Охтирщині поліція продовжує вилучати з незаконного обігу боєприпаси
Сегодня 13:29
На Роменщині протягом доби поліцейські виявили три автівки, які перебували у розшуку
Сегодня 12:49
Сумчанка прокоментувала свою перемогу на чемпіонаті Європи з бодібілдингу
Сегодня 12:11
Роменська дзюдоїстка стала дефлімпійською чемпіонкою в команді
Сегодня 11:46
Псевдоволонтерка обікрала жительку Охтирки
Сегодня 11:21
view counter

Статьи

«Вони вперше у житті побачили, що у будинках є унітази» — священик із Сумщини про російських окупантів
Вчера 13:25
Змістовно від МОЗ: Безоплатні медичні послуги у випадку інсульту під час війни
Вчера 13:06
Історія волонтера з Охтирки, який дивом вижив у перший день повномасштабної війни
Вчера 12:53
Лебединський музей отримав в дарунок роботи Кричевських
05.05.2022 17:21
Футбольний арбітр із Сумщини поміняв прапорець асистента на зброю
05.05.2022 14:31
Глухівчанка Ада Роговцева, народна артистка, Герой України: Обіцяю дожити до Перемоги!
04.05.2022 14:21
С чем носить кроссовки: модные аутлуки 2022
04.05.2022 13:46
Парфуми та квіти – незамінні атрибути для подарунку
03.05.2022 16:35
Що треба знати про надзвичайний стан в Україні
02.05.2022 13:45
Как организовать квартирный переезд - советы от Moving Expert
29.04.2022 17:34
"Треба багато ще зробити". Як відновлюють Битицю під Сумами
29.04.2022 14:51
«Сумчанам потрібні позитивні емоції - ми намагаємося зробити місто чистим, зеленим, охайним, а ще допомогти тим, хто цього потребує»
29.04.2022 12:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.