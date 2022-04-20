Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:55267

Сумчанин взяв участь у кубку Європи з дзюдо, а студенти СумДУ – у юніорському кубку

Кубок Європи з дзюдо стартував у хорватському Дубровнику. У ваговій категорії до 73 кг тут змагався сумчанин Артем Хомула.

У першому поєдинку Артем переміг ізраїльтянина Орона Гунера. У другому сумчанин здолав німця Люка Мейєра. У чвертьфіналі Артем поборов Хусейна Гегіча з Боснії і Герцеговини, пише Суспільне.

У півфіналі програв італійцю Габрієлю Суллі, а поєдинку за "бронзу" зустрівся з німцем Антоні Зінггом. Сумчанин поступився в посів п’яте місце.

Сумські студенти на кубку Європи з дзюдо серед юніорів

У польському Познані стартував кубок Європи з дзюдо серед юніорів. У ваговій категорії до 66 кг студент СумДУ Микита Голобородько стартував з другого кола і у першій сутичці переміг грузина Александра Папава, а у третьому колі поступився Рональду Коколаеву з Ізраїлю.

У ваговій категорії до 73 кг змагались два студенти сумського "політеху" Антон Шугалєєв та Владислав Казіміров. У першому колі кубкових змагань Шугалеев переміг Ікіляса Алсеіта, а Казіміров – Нікіту Скоробенко з Латвії.

У другому колі Антон здолав Матеуса Тріллярма з Естонії, а Владислав – чеха Танг Ле Дука.

У третьому раунді Шугалєєв переміг Нагіда Ісмаїлова з Азербайджану, а Казіміров програв Коте Капанадзе з Грузії.

На шляху до "бронзи" Казіміров переміг Вусала Галандарзаде з Азербайджану, поляка Олафа Лоску, Мате Беруашвілі з Грузії і поступився в поєдинку за медаль азербайджанцю Гадіру Гусейнову.

У чвертьфіналі Шугалєєв поборов Давіті Бахбахашвілі з Грузії, а у півфіналі – Гадіру Гусейнову з Азербайджану. У фіналі сумський студент зустрівся з грузином Коте Капанадзе і переміг суперника.

 
Спорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Великдень в умовах війни: де дивитися трансляцію богослужінь
20.04.2022 15:17
На Сумщині поліцейські забезпечили охорону публічного порядку під час проведення богослужінь з нагоди Великодня
Сегодня 13:13
Дмитро Живицький розповів подробиці обстрілів Сумщини
Сегодня 12:33
Середмістя Сум знову із водою
Сегодня 12:10
Сумчанин взяв участь у кубку Європи з дзюдо, а студенти СумДУ – у юніорському кубку
Сегодня 10:55
Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 24 квітня
Сегодня 10:00
Держспецзв'язку попереджає: будьте обережні з месенджерами на Великдень
Сегодня 09:55
Де сьогодні в Сумах ведуть прийом лікарі первинної ланки
Сегодня 09:14
Роменщина попрощалася з Героєм російсько-української війни Олександром Кононенком
Сегодня 08:06
На Сумщині від обстрілів з території рф постраждав психоневрологічний інтернат
Вчера 21:46
Середмістя Сум залишилося без води
Вчера 20:38
Рашисти знову обстріляли Сумщину
Вчера 17:09
view counter

Статьи

"Жодна шиферина не вціліла": вчителька з с. Солдатське розповіла про влучання авіабомби біля її дому
Сегодня 12:43
Жили в покинутих хатах, позабирали телефони — мешканці сіл на Буринщині про прихід військових рф (відео)
Вчера 16:23
"Повелися на чай і тепло". Як чоловіки з Сумщини взяли в полон озброєних росіян (відео)
Вчера 12:50
Мешканці Великої Писарівки на Сумщині живуть поруч зі снарядом в стіні (відео)
Вчера 10:38
Пограбували школу, магазини та ферму. Наслідки перебування росіян у селі Чернеччина на Сумщині
22.04.2022 15:54
Великдень: роз'яснення для мешканців Сумщини
22.04.2022 13:14
Огляд закордонних бірж фрілансу: Upwork, Freelancer, Fiverr
21.04.2022 20:08
Анна Кривонос: Росіянки отримували додаткові кошти від Федерації біатлону
21.04.2022 16:10
Мер Сум перерозподілив обов’язки між своїми заступниками
21.04.2022 13:56
Снаряд — на город 102-річної ветеранки, пошкоджені будинки і бізнес: що вчиняли солдати рф у Верхній Сироватці
21.04.2022 13:22
"Обстріляна родина, снаряди, вкрадена корова". Жителі Бурині розповіли про військових рф
21.04.2022 13:11
Творчість у допомогу захисникам: сумська художниця влаштовує благодійні аукціони
21.04.2022 13:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.