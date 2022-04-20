Сумчанин взяв участь у кубку Європи з дзюдо, а студенти СумДУ – у юніорському кубку Кубок Європи з дзюдо стартував у хорватському Дубровнику. У ваговій категорії до 73 кг тут змагався сумчанин Артем Хомула.

У першому поєдинку Артем переміг ізраїльтянина Орона Гунера. У другому сумчанин здолав німця Люка Мейєра. У чвертьфіналі Артем поборов Хусейна Гегіча з Боснії і Герцеговини, пише Суспільне.

У півфіналі програв італійцю Габрієлю Суллі, а поєдинку за "бронзу" зустрівся з німцем Антоні Зінггом. Сумчанин поступився в посів п’яте місце.

Сумські студенти на кубку Європи з дзюдо серед юніорів

У польському Познані стартував кубок Європи з дзюдо серед юніорів. У ваговій категорії до 66 кг студент СумДУ Микита Голобородько стартував з другого кола і у першій сутичці переміг грузина Александра Папава, а у третьому колі поступився Рональду Коколаеву з Ізраїлю.

У ваговій категорії до 73 кг змагались два студенти сумського "політеху" Антон Шугалєєв та Владислав Казіміров. У першому колі кубкових змагань Шугалеев переміг Ікіляса Алсеіта, а Казіміров – Нікіту Скоробенко з Латвії.

У другому колі Антон здолав Матеуса Тріллярма з Естонії, а Владислав – чеха Танг Ле Дука.

У третьому раунді Шугалєєв переміг Нагіда Ісмаїлова з Азербайджану, а Казіміров програв Коте Капанадзе з Грузії.

На шляху до "бронзи" Казіміров переміг Вусала Галандарзаде з Азербайджану, поляка Олафа Лоску, Мате Беруашвілі з Грузії і поступився в поєдинку за медаль азербайджанцю Гадіру Гусейнову.

У чвертьфіналі Шугалєєв поборов Давіті Бахбахашвілі з Грузії, а у півфіналі – Гадіру Гусейнову з Азербайджану. У фіналі сумський студент зустрівся з грузином Коте Капанадзе і переміг суперника.