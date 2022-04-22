Упродовж тижня на Сумщині прокурори зафіксували докази 150 потерпілих від військової агресії рф За процесуального керівництва Сумської обласної та Охтирської окружної прокуратур правоохоронними органами розслідується більше 150 кримінальних проваджень, розпочатих за фактами порушень законів та звичаїв війни під час обстрілів та окупації Охтирського району (ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України).

Військовослужбовці рф, нехтуючи міжнародними конвенціями, цілеспрямовано вбивали та катували мирних людей, руйнували житлові квартали, цивільну інфраструктуру. Кожен із цих злочинів ретельно документується правоохоронними органами, а зібрані докази будуть передані в міжнародні суди, що дозволить притягти винних до кримінальної відповідальності.

Так, з 18 по 22 квітня 2022 року прокурори допитали та задокументували покази 150 осіб, потерпілих від окупантів. Оглянули цивільну інфрастуктуру та разом із фахівцями зафіксували руйнування та пошкодження унаслідок артобстрілів та авіаударів. Системна робота щодо документування злочинів триває. Прокуратура Сумщини