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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:10160

У Краснопіллі вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку

21 квітня о 19:01, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку в пров. Слов’янський в смт Краснопілля.

Про пожежу повідомив господар, який відчув різкий запах диму в приміщенні. На місце події було направлено відділення чергового караулу 4 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю на площі до 3 кв. м, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту будинку.

О 19:11 загоряння локалізували, а о 19:52 – витративши на гасіння майже 2 тонни води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 6 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество
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