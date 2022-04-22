У Краснопіллі вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку

Про пожежу повідомив господар, який відчув різкий запах диму в приміщенні. На місце події було направлено відділення чергового караулу 4 – ї державної пожежно – рятувальної частини.
По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю на площі до 3 кв. м, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту будинку.
О 19:11 загоряння локалізували, а о 19:52 – витративши на гасіння майже 2 тонни води, повністю ліквідували.
Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 6 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області