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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:50367

Правоохоронці закликають сумчан добровільно здати до відділу поліції необліковану зброю та боєприпаси

Поліцейські радять громадянам, які незаконно зберігають зброю, боєприпаси чи вибухові речовини або пристрої, добровільно здати їх до поліції. У цьому випадку громадяни звільняються від кримінальної відповідальності.

Нещодавно до статті 263 Кримінального кодексу України були внесені зміни, щодо скасування відповідальності у випадках добровільної здачі зброї, бойових припасів, вибухових речовин або пристроїв, які набрали чинності 3 квітня поточного року. 

Так, зміни в законодавстві дозволяють не застосовувати судову процедуру та не визнавати особу підозрюваною і сприятимуть збільшенню кількості осіб, які добровільно здають органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Правоохоронці попереджають громадян, що незареєстрована зброя – це не тільки порушення закону, а й досить поширена причина нещасних випадків, що трапляються з громадянами або членами їхніх родин, особливо – неповнолітніми дітьми. 

Зокрема, необхідно враховувати той факт, що по території Сумщини пересувалися, а в деяких місцях і дислокувалися, ворожі війська РФ. Та, які могли або ж залишити або ж покинути зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої. Тому, співробітники поліції звертаються до всіх громадян, якщо хтось знайшов подібні речі або предмети і залишив їх собі, то у вас є можливість  добровільно здати їх до будь-якого відділу поліції. І у такому випадку вас буде звільнено від кримінальної відповідальності.  

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
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