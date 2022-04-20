Правоохоронці закликають сумчан добровільно здати до відділу поліції необліковану зброю та боєприпаси

Нещодавно до статті 263 Кримінального кодексу України були внесені зміни, щодо скасування відповідальності у випадках добровільної здачі зброї, бойових припасів, вибухових речовин або пристроїв, які набрали чинності 3 квітня поточного року.

Так, зміни в законодавстві дозволяють не застосовувати судову процедуру та не визнавати особу підозрюваною і сприятимуть збільшенню кількості осіб, які добровільно здають органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Правоохоронці попереджають громадян, що незареєстрована зброя – це не тільки порушення закону, а й досить поширена причина нещасних випадків, що трапляються з громадянами або членами їхніх родин, особливо – неповнолітніми дітьми.

Зокрема, необхідно враховувати той факт, що по території Сумщини пересувалися, а в деяких місцях і дислокувалися, ворожі війська РФ. Та, які могли або ж залишити або ж покинути зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої. Тому, співробітники поліції звертаються до всіх громадян, якщо хтось знайшов подібні речі або предмети і залишив їх собі, то у вас є можливість добровільно здати їх до будь-якого відділу поліції. І у такому випадку вас буде звільнено від кримінальної відповідальності.

Відділ комунікації поліції Сумської області

