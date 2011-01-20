У Сумах продовжать видавати продуктові набори дітям війни У Сумах у понеділок і вівторок, 18 та 19 квітня, продовжать видавати продуктові набори дітям війни.

Видача відбуватиметься з 10:00 до 16:00 у Першому Сумському

гуманітарному штабі (вул. Воскресенська, 16).

У випадку хвороби чи за інших обставин отримати набір за дитину війни

(той, кому на омент на час закінчення Другої світової війни було менше 18 років) має право інша особа, пред'явивши оригінал документа (паспорт) пільговика. Допомога надається незалежно від місця реєстрації.

Нагадаємо, таку допомогу особам зі статусом "дитина війни" надали підприємства Тернопільщини.

За інформацією секретаря Сумської міської ради Олега Рєзніка, загалом Сумська міська територіальна громада отримала 14350 продуктових наборів (крупа, олія, печиво, макарони, цукор та тушонка).

За три дні, 14-16 квітня, було роздано наборів:

1200 - старостинські округи;

7760 - Суми (у тому числі, близько 100 людей отримали їх удома).

У наступні два дні, 17 і 18 квітня, продуктові набори доправлять дітям війни, які проживають на Косівщині та у Василівці.