У Сумах водій на підпитку спричинив ДТП з потерпілими Учора ввечері, близько 21-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП з травмованими, яка сталася на вулиці Першотравневій.

На місці автопригоди інспектори попередньо з’ясували, що 53-річний водій автомобіля Honda Accord, не вибравши безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив наїзд на перешкоду – дерево.

Одразу після автопригоди бригада лікарів шпиталізувала водія та двох пасажирів, 40- та 41-річного чоловіків. Сьогодні ж ще один пасажир, 56-и років, звернувся за допомогою до медичного закладу.

Попередньо встановлено, керманич транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп'яніння.

На місце автопригоди патрульні викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції. Триває перевірка.