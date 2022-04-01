У Сумах водій на підпитку спричинив ДТП з потерпілими

На місці автопригоди інспектори попередньо з’ясували, що 53-річний водій автомобіля Honda Accord, не вибравши безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив наїзд на перешкоду – дерево.
Одразу після автопригоди бригада лікарів шпиталізувала водія та двох пасажирів, 40- та 41-річного чоловіків. Сьогодні ж ще один пасажир, 56-и років, звернувся за допомогою до медичного закладу.
Попередньо встановлено, керманич транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп'яніння.
На місце автопригоди патрульні викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції. Триває перевірка.