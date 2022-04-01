На війні загинув роменчанин

Про це повідомив мер ромен Олег Стогній у Фейсбуці.
"Війна не має жалю...
Знову наша громада у скорботі
14 квітня 2022 року на Дніпропетровщині загинув наш земляк - АНДРУСЕНКО Юрій.
Вірний присязі начальник штабу-перший заступник командира в/ч 7384, підполковник АНДРУСЕНКО Юрій Миколайович завжди був відданий українському народові, захищав нашу державу, непохитно стояв на сторожі її свободи і незалежності.
17 квітня Роменська громада проведе в останню путь Героя України Юрія АНДРУСЕНКА.
Церемонія прощання відбудеться о 14.00год. на Алеї Слави.
Щиро співчуваю рідним та близьким.
Герої не вмирають!", - написа він.