На війні загинув роменчанин

Про це повідомив мер ромен Олег Стогній у Фейсбуці.

"Війна не має жалю...

Знову наша громада у скорботі

14 квітня 2022 року на Дніпропетровщині загинув наш земляк - АНДРУСЕНКО Юрій.

Вірний присязі начальник штабу-перший заступник командира в/ч 7384, підполковник АНДРУСЕНКО Юрій Миколайович завжди був відданий українському народові, захищав нашу державу, непохитно стояв на сторожі її свободи і незалежності.

17 квітня Роменська громада проведе в останню путь Героя України Юрія АНДРУСЕНКА.

Церемонія прощання відбудеться о 14.00год. на Алеї Слави.

Щиро співчуваю рідним та близьким.

Герої не вмирають!", - написа він.